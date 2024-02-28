潮流子：“梅西之乱”五大积弊

2月初阿根廷籍球王梅西（Messi）未能在香港表演赛上场，引发香港与中国大陆舆论海啸，事件早已超出体育新闻影响层面，网上疯传如“梅西辱华”、“受西方政客指使意欲报复香港国安法”等阴谋论，甚至未来特首候选人下场提前造势拉票，成了一场失控的大型荒诞秀。本文梳理现象背后的五大积弊：失信、供需、赋魅、猎巫、饭圈文化。



这是错误的原点。不管球队与梅西个人协议为何，球队失信于近4万观众，且惯性傲慢，未积极致歉赔偿。试想一家千元豪华自助餐，号称有进口龙虾，等你付过钱才告诉你今天龙虾卖完了，只剩普通虾，你能接受吗？这种货不对办的虚假宣传，是商场上常见的过度承诺（over promise），当然不该由观众“吃死猫”，老实说普通虾你就算连吃三顿也是亏啊，球队自恃球迷疼爱，骄纵惯了。



正规票最高4880港元（约840新元），为何许多球迷去抢万元黄牛票？因为在亚洲看顶级赛事的机会很少。西方供需更平衡，东方物以稀为贵，是黄牛票炒到天价的主要原因。比如欧美乐坛巨星来亚洲只开零星三五场秀，歌迷抢票难，黄牛炒作屡禁不止，但巨星们在拉斯维加斯一年演百多场，供大于求，开演前几小时还有可能买到大促销“Flash Sale”。