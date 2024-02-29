“柔软心去包容一切…”

星云大师说：分享故事：高柴是春秋时期的政治家和教育家，也是孔子门下七十二贤之一。他自从跟着孔子学习，出入之间从来不曾违反礼节，走路往来时，脚不会踩到别人的影子，也不杀害蛰伏后出来活动的虫子，不攀折正在生长的花草树木。因此，孔子称许高柴具有“推己及物的仁爱”。

北宋理学家程颐，有一次给宋哲宗讲课，才刚下课，年幼的哲宗一时兴起，将栏杆边的柳枝折断了。程颐见了，马上严厉地劝告哲宗：“春天正是万物生长发育的关键季节，不应该无故破坏它。”

程颐的本意，是希望年幼的皇帝能够懂得万物顺时而生，乃至仁爱万物的道理，希望能自幼培养他将来成为一位仁德君主。

·认知



《礼记》记载：“草木零落，然后入山林；昆虫未蛰，不以火田”，意思是说，古时候须等到秋后草木黄落，人类才可进入山林砍伐；在昆虫尚未蛰居地下之前，人类也不可以纵火烧野草而猎取野兽。这些，正是以慈悲仁爱之心对待有生万物的做法。但看如今，人类为了经济发展，肆意砍伐林木已成为常态，导致地球生病，这也造成人类的生存空间受到压缩……人类向自然界发动的战争，最终也将让人类受害。

战争最贴近吾人的，就是内心的战争。所谓天人交战、善恶是非角力，吾人的内心，可以说战争的戏码时时在上演。尤其，瞋恨疑忌、贪吝邪思等八万四千烦恼魔军，占领了人的心田；如何降伏其心，如何训练一支正规部队来把心中的烦恼魔军打败，这才是大家不容小视，应该全力以赴的一场战争。

只要人人都有慈悲、仁爱、奉献的精神，就能建立平等的思潮与观念，大家都有相互包容的心胸与认知，这个世界才能慢慢回到正确的轨道。

·教化



一个不杀害、且保护生命的人，必是仁爱的人。如孟子所言：“君子之于禽兽也，见其生，不忍见其死；闻其声，不忍食其肉”；作为君子，对动物被宰杀、虐打的苦难，怎能视而不见，听而不闻呢？一个慈悲的仁人，自然会流露出恻隐之心。

儒家的五常和佛教的五戒，不论是入世还是出世，其内容都有共同的地方。儒家以仁、义、礼、智、信为人伦纲常，佛教以五戒十善为人天乘的修行。都是希望世人以此趋向善道，共创美好的生活。