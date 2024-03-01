点智慧：想象力·适应力

“无一事而不学…”

星云大师说：分享信息：生成式人工智慧在2023年迅速窜起成为主流，来到2024年，人工智慧（AI）已成为日常生活的一部分，它的技术的强大和用途将在今年进一步呈现，包括搜寻引擎、办公室软体、设计套件和通讯工具，将让人们更了解人工智慧的潜力，如果使用得当，它能成为24小时待命的超级智慧个人助理。

可以预见的是，几乎所有产业及人类生活各方面都将受到AI的影响。AI推动了医疗保健、太空旅行和生态保护等领域的创新及效率，但也引起诸多疑虑，例如对就业的威胁；也有人担心，把生活的控制权交给演算法，可能会加剧社会的分歧和不平等。也有科学家警告AI会统治世界或毁灭人类，抢走人类的饭碗；然而，生成式人工智慧（Generative AI）可能化解这些疑虑。

·便利

宋代大儒朱熹曾言：“无一事而不学，无一时而不学，无一处而不学”；这说明勤学不放逸的重要，等同于今日的终身学习的观念。终身学习，是人类面临新世纪的生存方式。想像力是人类与生俱来的本能，也是进步的动力，人如果没有想像力，世界必然一片空白，人生将会无限的单调乏味。所以，人从儿童时期开始，就要给小孩子一些想像力的教育；到了青年，要让他们去创造、实践自己的想像力。即使在想像中碰壁，也无所谓，因为有想像才有事实，有想像才能成功。

人类登陆月球，也是要靠想像力；因为想像力，阿姆斯壮的一小步，终于开启了人类的一大步，也因此让人认识月球的真正面目。人类从互联网时代，进入到目前的AI时代，也是靠着一些人的想象力。这也是一个需要去适应和求证的新年代，因为科技带来新的便利，也将带来新的犯罪思维，所以，我们也必须随时提升自己，了解发展趋势，并掌握新知识。

·转型

佛教有句话说：“法无定法”，一切法苦空无常，都是随时、随地、随境、随心在变。遇到应该有所转变，我们就要随顺需要而变；能够知所转型，才是生存、进化之道。所谓转型，变的可能是职业，或者是操作的不同工具，可最重要的是，心要懂得转变，才有进步：转恶为善、转痴为慧、转暗为明，无时无刻都要知道，保持至善，做人处事对得起天地良心，才能在环境变迁中站在生命的高点。

世间的学问是有漏法，会随时空变迁而异，唯有真理是历万劫而亘古长新，是我们生生世世都学习不尽的宝藏。人类因懂得探索真理而充满希望，然佛法无边，唯勤是岸。所谓“法门无量誓愿学，佛道无量誓愿成”，唯有不断精进，才能让生命呈现风光霁月。