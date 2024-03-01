今年春节回家喜气洋洋，跟亲友相聚一堂，这是三年疫情之后第一次回家过春节，心情难以言喻。温暖的亲情加上冷冷舒服的天气的加持，时间一晃而过，让我回味，内心感恩和甜美。除了跟家人在一起的感觉，这个春节有一件事，一直在我的脑海里不时回想，很值得思考。

我哥在家里养了一大缸金鱼，这是他的多年爱好，之前养过罗汉鱼，还有热带鱼，这几年改养金鱼，看得出他花了很多的精力和心思在这些鱼的身上，养鱼不容易，要保证好水质，如果要鱼的颜色好，鱼食也很讲究，在有四季的地方，水温的控制也很重要，鱼很脆弱，很容易就生病，有些生命力强的就能生存下来，经不起考验的就会死去。

隔离病鱼死得更快这次回家，哥哥的那缸金鱼里，有几条是多年前元老级别的，其他是后来加入这个大家庭的。事情发生在年二十八那天，一条金鱼突然死了，我问我哥怎么了？他说这条鱼的鱼鳃感染，都黑了，他还指出一条当时躲在角落的金鱼说，这条也可能不行了。我问：“这病会传染吗？”他说：“会。”“那为什么不马上把这条鱼隔离起来？拿个水桶另外放？”我问。他回答：“它离开了这个环境，死得不是更快？”我问：“这病有药医吗？”他说：“有，但过年卖鱼的档口都关了，要年初十才能买得到药。”