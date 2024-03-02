Sangey去越南出差回尼泊尔途中在新加坡转机，一位朋友邀请他在新加坡留宿一晚，他确定日期和住宿后联系我，约我去他住的酒店喝咖啡叙旧……

琼和我在2015年2月第一次去尼泊尔时认识了Sangey，他是我们熟悉的新加坡旅社向我们推荐的雪巴向导，之前已经登上过世界最高峰珠穆朗玛峰四次，那次趁爬山季节开始前的空档，带我们去尼泊尔那条号称“从7岁儿童到70岁老人都适合去健行”的葛瑞巴尼（Gorephani）路线，对他来说，这任务轻松得就像在他自家门前散步。然而还好有他这位经验丰富的向导，在我攀爬一块结了薄冰的岩石往下滑时及时捉住了我的手……

有人说“欺山莫欺水”，其实水让人畏惧，但是山也是不可忽视的，当人类变得自满，以为自己可以肆意蹂躏大自然时，就是自我毁灭的开始。我不知道山是否曾为人类的愚蠢叹息，只知道珠穆朗玛峰在发怒时很可怕，山上已经埋葬了很多人。去年上半年就有17人再也没有下山，有地震和雪崩的2015年，死的人就更多了。2015年我们离开尼泊尔后不到两个月就发生了地震……加德满都有很多寺庙和佛塔崩塌或部分毁坏，巍峨雄伟的Boudhanath Stupa也不能幸免，想起不久前藏族新年那天还在佛塔对面的餐厅天台上吃早餐，“顺时钟方向走动的人潮，五彩斑斓的藏服在阳光下格外地鲜艳，白色的墙很刺眼，天空蔚蓝，几朵白云挂在远处朦胧的山脉上，点睛的工人走后，来了两位挂彩带的工人……