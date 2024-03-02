蔡欣盈：非泰勒粉的自白

近期最常出现在本地娱乐新闻的人名是美国歌手Taylor Swift（泰勒丝）。她从乡村音乐歌手摇身为流行乐歌手后，已有好一阵子没有关注她的音乐，对她无感没情。看到某市场研究机构的数据，他们2月针对“泰勒丝旋风”做市调，参与的1028名国人，56%对泰勒丝根本不感兴趣。如果我不是娱乐线记者，我应该属于这个群组。

但，好歹我是娱记，当然得跟上热潮，尽量投入“万众期待”的氛围。为了让自己入戏，好迎接演唱会来临，我真的努力过，反复播放Spotify的泰勒丝流行歌单，又看她的演唱会纪录片……得出的结论是：我打不进这个世界，找不到共鸣！我还是比较喜欢拿着木吉他边弹边唱的她！这样的话，实在不入流……或许，这是自身年华老去的问题，不愿更新过去的先入为主，不关她的事。言下之意，粉丝Swifties别来围剿我。

透过媒体的多篇报道，对她的认知倒是有所更新。几天前，我临时决定在往体育场采访粉丝的路上，速速恶补关于她的功课。终于了解她为什么被华人粉丝称为“霉霉”。同事雁龄（此人也经过恶补）告诉我几个说法。有指华人粉丝一开始称呼泰勒丝为“小美女”，但每凡她冲刺美国百强单曲榜冠军的时候，会出现各种强敌或事端，运气很差，“小美女”久而久之变成“小霉女”。另一说法是，泰勒丝2009年登台领奖时被某说唱歌手抢走话筒，说她不该得奖，粉丝觉得她特别倒霉，所以叫她霉霉，也谐音“美眉”。