自前些日子腰部扭伤后，意外爱上轻便的跑步鞋，彻底扔弃了原本并不算高的低跟皮鞋。遥想当年在美国《财富》杂志评选的世界500强企业之一的上海总部大楼上班时，每天更换着行头，踩着“恨天高”，包包、鞋子和饰物为了要与服装完美搭配，多到一个月可以不重样，妆容、发型更是精致优雅，与来自世界各国的客户及同行专家交流、谈判、签约，还有职场中免不了的觥筹交错的应酬，随时准备出差的多个大小不一的行李箱，这些曾经的意气风发，现如今恍若隔世。现在一双运动鞋在足，犹如脚踩风火轮，好在目前的老板看中的并不是袅袅婷婷的形象，而是可以“一脚踢”的能耐，所以运动鞋显然更适合这种节奏。

午餐经常会舍近求远，老坐在冷气十足的办公室，也需要多外出走走，晒晒太阳。经过新加坡河畔，常见一路上的几家餐馆不时地在重新装修，改换门庭。店开店关，楼建楼拆，股涨股跌，市兴市衰，月圆月缺，人来人往，很多人和事物的转换变化，也许都有它们各自的道理，各自的因果及各自的命运之轮，只不过局外人并不明就里罢了。

世间纷纷扰扰，周遭言论越来越非黑即白，对任何一个新闻事件都会有完全不同的价值取向和意见撕裂。公说公有理，婆说婆有理。轧闹猛的不嫌事大，吃瓜的不介意瓜多。表面上风平浪静，底下却是波涛汹涌，一旦有导火索触发，便会引发一系列连锁反应，犹如多米诺骨牌，或犹如一只蝴蝶在巴西轻拍了翅膀，导致月后得克萨斯州的一场龙卷风。看似不可思议，看似没有关联，极其细微甚至忽略不计的事情，也会导致整个事件的走向和巨变。