远在异地读大学时，宿舍里遇到的第一个室友麦克，是美国阿拉斯加人。从他的体型就能联想到那个方位应有的北极熊，宿舍里的双人床，他居然选择了上层，夜晚时分的每次转身，都是下层的山摇地动。幸好只做了室友一个学期就搬离宿舍，各自在外组团租房子，不过大家还在同一个学系，有些选科还是会遇到，尤其是会计这科，是他的弱项我的强项，抄作业变成必不可少的指定动作。

麦克的学生生活在在当时的穷学生眼里算是非常宽裕，除了上学期间不必兼职，家里配给他一辆新车，宿舍租的是共管公寓，父母在离学校几十公里外的郊外还买了一套度假屋让他放松。这套度假屋有一个可以烤火的露台，一边看雾气缭绕的山脉，另一边看远方被无尽海洋包围的小岛，苍穹里等待归巢的飞鸟随红霞飞过。那时心想，以后有了经济能力，一定要给自己买一间如此这般漂亮的度假屋犒赏自己，听听风，看看海。

在新加坡买了组屋不久，被欧资公司邀请到香港上班。那时候香港的经济蓬勃，工作条件很优厚，薪高粮准，很容易就存到了一笔多余的资金。一天在购物中心见到有摊档推销吉隆坡的公寓，本来两人进去只为了解，结果走出来的时候手上多了一份购房合同，是脑袋发热的典型冲动购物。幸好发展商有良心，三房两厅的房子质量还不错，房子一直出租，自己从来没有在房子里住过一天。之后马币不停的下跌，房子的价格也随着时间和四周的供应量而贬值。到打折出售的那一天，这房子充其量只能算是房产投资，不能算是度假屋。