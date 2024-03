两年前的三八妇女节前夕,正值新加坡文学书展在旧国会大厦举行,一个小插曲让我留意到她的故事。“女权运动家辛甘姆新书发布会被迫换场地”——《联合早报》记者、前同事陈宇昕的新闻报道和跟进评论,今天仍可在早报网上找到。

以前只在媒体报道中听说过康斯坦斯·辛甘姆(Constance Singam)女士,她曾任妇女行动及研究协会(AWARE)主席,2015年入选名列本地女性名人堂。2013年辛甘姆女士出版了一本回忆录,这回发布的是修订版,名为“Where I Was: A Memoir about Forgetting and Remembering”(暂译《我曾在此:一本关于遗忘与记忆的回忆录》)。

两年前的我,对本地妇女运动的历史所知甚少,是这段小插曲让我开始感觉好奇:多年从事妇女工作的她,有着怎样的人生故事?这部回忆录里,是否也提到了本地女性平权活动的来龙去脉?