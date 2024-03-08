本周热词绝对是泰勒丝（Taylor Swift）。让我注意到她的不是音乐，而是与她有关的新闻。去年，有中学生因想看天后的演唱会而向教育部请愿，希望学校能放假一天。最近，邻近国家又因小岛捷足先登，取得本区域独家演唱会而扼腕。看来此女并非等闲之辈，演唱会也不只是一般的演唱会。

网络科普的结果果然让我吃惊。原来远在太平洋彼岸的美国，疫情后出现报复性消费现象。现象之一便是泰勒丝演唱会爆红，大大刺激消费，拉抬经济；更被学界冠名为“泰勒丝经济学”（Swiftonomics），被视为观察后疫情时代消费行为的代表性现象。美国知名大学更开设讨论泰勒丝本身及泰勒丝现象的课程。

“霉霉”是中国歌迷称呼泰勒丝的昵称。原来，高1.8米、金发碧眼、长相貌比芭比娃娃的甜美女歌手每次冲击Billboard Hot100榜单冠军时，都会出现各种强敌，最后只能倒霉地屈居第二。时间久了，便被调侃为“霉霉”。但霉霉却挺励志的，屡败屡战，不断创新，不断重塑自我，如今登上世界巅峰，成为麦克杰逊、麦当娜之后的美国流行文化代表人物。她甚至青出于蓝，每到一处都掀起娱乐经济旋风，成为刺激消费的万灵丹。万众歌迷愿意秒杀票房，喜欢的是她才华洋溢的歌艺，满足的却是自己的情绪；商家看中的也是她身后的歌迷强大的消费力量，所谓泼天的富贵。