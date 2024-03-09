书名“Nasi”，简短介绍12款马来饭。书有个附题——“当米饭哭泣”。以前马来家庭里母亲口头常挂一句话，“Nanti nasi menangis”，直译是“别让米饭哭泣”，督促孩子们吃完盘中剩饭。我们也有类似教诲，“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。作者希达雅阿敏说，母亲们可以直接解释种稻米有多辛苦，但却选择传达一种对米粒的悲悯，以情教化。

除了Nasi lemak（椰浆饭）、Nasi padang（巴东咖喱饭），这才知道马来饭有好多款式。Nasi kerabu（香草饭）用蝶豆花煮出蓝色的饭，配切碎香草、煎鱼或烤鸡、咸蛋、虾饼等。同样赏心悦目的是Nasi kuning（黄色饭），白米加椰浆黄姜煮出黄色饭，摆盘讲究，黄饭堆成圆锥状，盘子中间的擎天柱，配菜在周围。Nasi minyak（油饭）也是黄色，除了香料和黄姜还加入酥油煮饭。酥油是去除牛油中水和奶所留下的澄清牛油，我们的烹饪极少用上酥油，这油饭味道肯定新鲜。Nasi rames（杂菜饭）则是白饭配菜都泡在汤汁里，从没见过，说是以前甘榜格南一带马来村民的特色做法。Nasi ambeng是特殊节日才吃，出席者各备一道菜，组成一大盘菜饭，好几个人一同享用。大家几乎天天吃米饭，希达雅阿敏说它需要赞颂。

现在说吃米饭好像很政治不正确，读美食作家沈嘉禄的《人间正道是吃饭》，题目给了我不少底气。他说如今说“吃饭”其实是吃菜，特别欣赏那些光明正大地叫来一碗白饭，大口大口吃，非常满足享受的人。