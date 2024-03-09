李天葆：生妲己，活圣母

她古装片艳色之最，应该是宝莲灯的华山圣母，她经得起穿戴那繁丽贵重的头饰衣装，浓妆艳抹，眼神是眼神，笑意也是活的，她的天上圣母连仙容玉貌亦有温度。

最近热得不真实，气温高了不止一度半度——世界也就此改变。只是我们的年还是继续过下去，农历正月二十，家里阿姨刚巧把年糕切片，夹以番薯块，炸了，趁热吃，确实可口：年糕的黏糯，糖味馨香，薯之微甜带甘，又中和了年糕的腻——关键是那面糊，炸了之后要保持爽脆，炸物才是好。我们家里很早就说年二十，要补天穿，但似乎很少四处嚷，因为归于一种自家人的节日，生怕被人取笑，这么爱过年，小孩子一样。和现在不一样——堂而皇之，郑重介绍，补天，就是女娲的由来啊。

封神榜故事的女娲都是庙宇庄严的宝相——不必溯源远古，说她是人首蛇身，如此还原，未免扫兴。纣王一首诗，让她不悦，“梨花带雨争娇艳，芍药笼烟骋媚妆。但得妖娆能举动，取回长乐侍君王。”自此才有狐妖妲己出世，扰乱朝政——粤剧花旦有生妲己，秦小梨的大名当年很显赫，演妲己的绝活，轰动一时：薄纱披身，内有摩登亵衣，钉满金光亮片，御前献舞，表演软骨功，拗腰盘腿，还口咬酒杯，两手顶着地或桌上，腿脚在头上……杂技般身手，加上妖娆作风，就如活生生的妲己再世。



秦小梨也有演时装电影，几年前粤语片频道播过她和曹达华的《英雄难过美人关》，曹非常年轻，当然是沉迷妖姬一样的秦。她在台上唱歌，其实不见悦耳，只是姿态妖冶，手执玫瑰，摇曳步下舞池，丢掷鲜花，勾魂摄魄。她把男子玩弄于股掌之中，口叼香烟，拨开裙摆，要对方俯身替她脱下鞋子，换了拖鞋，她还得意的喷出烟气（他叫她曼娜，这娜，念成no，多年没听过有人念对了。）有一部仿效一千零一夜故事的《迷宫四妖》，秦小梨夹在其中，不过是歌女之一，宣传重点是白燕萍，广告词语：肉感、妖媚、冶艳。