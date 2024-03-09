我喜欢在旅途中从繁华的大道步入城市的大街小巷，总能感受到不同的风情。在这些小巷中，让人体会到一个与外界隔离的世界，我静静地领略着人们安详的生活，感悟建筑的独特之美。在早年的出差和旅行中，无论是法国的里昂、巴黎，还是意大利的罗马、佛罗伦萨，我总是本能地走进小巷，欣赏古老建筑的设计。窗户、门墙，无不展现出建筑师的智慧，在斜阳的照射下，光影交织出迷人的线条美，总让我不停地捕光捉影。偶尔还能发现一些曾经被名人居住过的房子，墙上留下的小小说明板成为时光的见证。

我也时常在新加坡逛小巷，无论是牛车水、安祥路，还是芽笼和甘榜格南等地，都留存着历史悠久的老屋。徘徊在这些老屋之间的小巷中，感受一景一物的精彩。时常可以看到有人在后巷晒衣服、闲坐，还有些被丢弃的物品，构成了一幅天然的艺术装置。有一回我走进芽笼27巷，欣赏那里老式曲线螺旋楼梯，在粗犷的水泥墙面的衬托下，旋梯显得更柔和温美。来到17巷附近，小巷里却是另一番景象，许多意想不到的活动，摆摊、摇骰子、卖杂货，热闹非凡。

当有机会到依山而建的山区旅行时，我总会开心地漫步在屋子间起伏的小道上，既能欣赏远处的美景，又能近距离感受居民的生活，这样的情景总是让我流连忘返。记得在云南省的丽江、湖南省的凤凰古城等山间小道上，凉风习习，累了就停下来与当地人聊聊天，品味当地小食，这种悠闲的漫步成为我最享受的旅行方式。