“在智慧解脱上，男女没有分别…”

星云大师说：人类要建立平等的观念，非常地艰难。例如，中国自古以来，男人可以三妻四妾，并且认为那是当然的，但女性则不能。又如武则天本是一位能干的女皇帝，只因为是女性，千古以来也被人嘲笑谩骂。

贫僧在建立佛光山期间，就提倡男女平等。过去习惯，男众在前，女众在后，男众在中间，女众在旁边，已经司空见惯。我本性的观念里就认为不该如此，所以在教团里，无论上殿、过堂，男众在东单，女众在西单，东西各分一半，不必分前后，不就平等了吗？

但是，要推行这样的理念也非常不易。在开山之初，有信徒拿一些水果来供佛，我就问：“之后这些水果怎么分配给大家？”一些男众总抢先说：“应该给我们。”我对于男众的这种优越感，深不以为然。建了一栋新的房屋，我问：“这栋房子谁先进去居住呢？”男众也总是说：“让我们男众先住吧！”男众凭什么优先呢？这一栋房子，大部分的功德、建筑经费，都是女众信徒捐献的，你能对女众这么不尊敬吗？

·天使



在西方，女人被喻为天使、和平女神，绅士们要为女士让路，为女士让座；甚至在国际社交礼仪中，见面时，女士先伸出手，男士才可以与之握手；要有什么利益，让女先有；逃难时，男士让妇孺优先；这些都表示他们对女权的尊重。但中国人都把女人视为母老虎、祸水、扫帚星，就是美丽，也说她是蛇蝎美人，千百年来，这些都是男性歧视女性可耻的言论。

如同我们在拜佛时，也没有分这是男众、女众；向菩萨合掌，也没有分他是男菩萨、女菩萨，但为什么要对女性强加分别轻视呢？像观世音，是男生？是女生？如果是男生，他为什么现女相？如果是女生，你大和尚、大比丘不是都向他礼拜吗？只因为他是菩萨，所以就没有男女的分别了。

·真理



历史上，有成就的比丘尼济济多士（成语，意思是形容有才能的人很多）。佛陀时代“智慧第一”的善相比丘尼，“神通第一”的莲花比丘尼等。佛教传到中国后，江苏徐州竹林寺净检比丘尼，建立了中土第一个比丘尼僧团。浙江湖州白雀山道迹总持比丘尼，是南朝梁武帝的公主、达摩祖师的弟子，达摩曾经为她印证；因为相传她是观世音菩萨的化身。

古往今来，因为这许多的优秀比丘尼，因此，我在佛陀纪念馆（位于台湾高雄）的菩提广场两边，供奉的十八尊罗汉中立有三尊女性罗汉，就是为了纪念、表彰这些优秀的比丘尼。

到了今日社会，男女平等，应该是天经地义的思想。曾有记者问我：“你身边女众弟子似乎比男众弟子多？”我幽默地回应：“我看不到男人，也看不到女人，我只看到出家人，看到佛陀的真理。”