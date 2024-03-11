每当别人问我现在在哪里生活，我都会开玩笑说我从一个只有夏天的国家搬到了一个只有冬天的国家。伦敦虽仍拥有四季，但处在英国北方的爱丁堡，每年平均最高温度都不超过20度。不过在经历了漫长的冬季之后，随着三月悄然而至，近期的爱丁堡终于有了一点点春天的气息。

所谓“一年之计在于春，一日之计在于晨”，春天和早晨都是设定及实行计划的起点，也是各种压力接踵而至的开始。看着周围的花朵渐渐盛开，我们突然能真实地从身边的变化中看到时间流逝的速度，因此萌发出了紧迫感。随着下半学期的课程如火如荼地展开，学生和老师们的课业压力都逐渐繁重起来，每天的时间被挤压得满满的。有几天特别忙碌，回家煮上泡面，当面泡好的时候，我已经睡着了。这样的日子让我确切地体会到什么叫“时间贫穷”——想做的事情太多，而时间又太少，睁眼闭眼转瞬又是一天，然后转眼就是一年。没想到，以前总谈理想，现在很多时候只想睡个好觉。

为了减轻疲乏和浮躁的情绪，前不久趁着学期中的小短假，我和朋友们偷得半日闲，临时起意决定去爬布莱克福德山。尽管它离爱丁堡市区不远也不难爬，还有一个皇家天文台，但鲜少有游客光顾，大家都偏爱打卡更有名的卡尔顿山和亚瑟王座，因此来这里爬山的几乎都是爱丁堡的常住居民。趁着晴天，我们沿着些许泥泞的小径往上爬，在山顶附近找了片平坦的草坪坐下，从高处俯瞰整座城市，并疯狂地摄取难得的阳光。休息的过程中，我们看着好几家人路过，年幼的小孩子们和被放了牵引绳的狗子都像脱缰的野马一般，肆意地在山坡上打滚、玩耍。我们被这样纯粹的快乐感染，嘴角也忍不住勾了起来。虽然大家都有被情绪裹挟的时候，长大后的日子也时常感到焦虑烦躁，但这并不影响我们去看落日余晖，去像孩子一样感受这个世界。外面的声音太嘈杂了，听自己的心跳就好。或许能在这浮躁的环境中，保持心态平和才是一门我们需要长期钻研的学问。