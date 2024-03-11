“从净化心灵的根本之道做起…”

星云大师说：分享故事：德国柏林拼贴艺术家博尔施，透过数千张手工切割的动植物图像，创作令人身临其境的艺术装置。图像包含蝴蝶、鸟类、植物及真菌共存的沉浸式生态系统。她希望透过纸艺拼贴作品，提高人们对生态及生物多样性危机的认识，以及传达万物共生共荣的理念。

博尔施为了将艺术及环境倡议结合，她利用3D拼贴传达环保理念。她说：“我的生活就像一幅拼图。我可以将来自世界各地的生物组合在一起，例如：巴西蝴蝶及北美鸟类，创造一个和谐的故事，就像我的记忆一样。”

博尔施是美国外交官的女儿，在泰国出生，并在巴西、美国、意大利、宏都拉斯、阿根廷及德国生活过。其中小时候历经6年的巴西雨林之旅，给她留下深刻印象。她表示，巴西美丽且茂盛的生态系统，让她永远无法忘记，并大大影响了她的艺术观点。

她说，纸张是触手可及的。这些拼贴作品可以挂在墙上或用作吊灯，它们是成熟的、繁盛而复杂的生态系统，能将室内空间变成不需要照顾的通风花园。博尔施表示：“我为生物体之间的联系、生态系统的错综复杂、自然的复杂性及其复原力和美丽深深着迷。我喜欢走进森林或丛林，观察每个表面上生命的绽放。我创作身临其境的装置，让其他人可以和我一起被地球的美丽所感动。”

·薰陶



很多人说，人生浑浑噩噩，不知道应该做些什么。我们为何不以自己小小的力量去推广善美呢？我们在世间，就是要从净化心灵的根本之道做起，但也不是因此而偏废物质方面的建设，而是要教人以智慧来运用财富，以出世的精神来做入世的事业，从而建立富而好礼的人间净土。

人间净土是什么？就是佛说的，人要的；是净化的，是善美的。当人心经过善美的薰陶，把追逐五欲六尘的染污欲，转化为欣慕解脱自在的善法欲；把自私小我的情爱，升华为人我一如的慈悲大爱，这种净化的、善美的佛性之显发，当下就是人间淨土的实现。当然，首先我们就要有主动关心社会变迁的自觉，才能想到，应该去从事什么善美的活动，进而去影响其他人。

·净化



佛陀对人所说的法，诸如慈悲、忍耐、智慧、欢喜、自在、解脱、安乐、富有等，这些不都是人要的吗？只是人间有邪恶的，有丑陋的，有污秽的；有志之士就是要针对人性里的贪、瞋、痴、嫉妒、我慢等丑恶的一面，以戒、定、慧来加以净化，希望把人性的真善美提升起来，使之达到光明、清净、善美的境界。

所谓慈善，就是要出于良知，发乎自然，行之真诚，导之善美。这个世间是有缺陷的，可贵的是，还有一些人，努力地在缺陷中追求、推广善美，这就让其他人，都能看到光明的希望了。