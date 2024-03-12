“华人民间信仰最普遍的神祇之一…”

星云大师说：自有历史以来，土地公是华人民间社会里全民的信仰。因为自古许多民众每当遇到天灾人祸，或是遭遇社会上的种种不公不义时，总希望有一个福德正神来为他们主持公道，因此土地公一直扮演着很多的角色。

例如，人民把祂当作村里长，可以排难解纷；把祂当成警察，可以主持公道。但事实上，这都是由于人民感到政府的官员，对民间的照顾不是那么公平公正，在政治上也无法获得很多的帮助，所以有些人就创造一个土地公，以此把他对农业生产的收成、对大地的感谢之心，借由土地公作为表达的对象，同时也寄望土地公可以给他们一些支持和保护，甚至给他们一些公道。

·福神

中国传统文化中，祭祀土地公即祭祀大地，以祈求地润万物、五谷丰登。现代多属于祈福、求财、保平安之意。这一天，一般都说是土地公的生日，其实正确为土地公任职日。关于土地公的信仰，在汉地里几乎到处都有土地公庙。发展到现在，还有为土地公娶土地婆，更甚者还有土地公的儿子。所以土地公的家族也就愈来愈繁盛，这都是全民为土地公增加人口、给予土地公的尊重。

土地公一般称为福德正神，或称福神、伯公、后土。说到土地公，如果我们地方上的基层领导──市长、官员、警官、员警，都能对人民多一些公平正义，多给他们一些保护，我想人民也会把他们当作活的土地公。

·信仰

世间一切，凡事都有它产生的历史背景与因缘。民间创造各种神明，倒是真实不虚。当然，不管神明也好、天仙也好、真人也好，如前所说，都是因为民间社会，人民在政治上无法获得他们想要的公平正义：部分官员贪赃枉法，让民间失去信心；反而对自己所创造的这许多神明，觉得有合乎他们情义上的需求，所以就产生了信仰。

土地公、城隍爷、财神爷等，都是社会大众最基层的信仰，但是人、神、仙道各有世界，又哪里能真正解决社会的问题呢？所幸每个人心中都有一把秤，心中都有他的神明，所以我们感觉到信土地公的人，他的心就是土地公；信城隍爷的人，他的信仰就是城隍爷；信仰财神爷的，他心中就有财神爷。这许多心中的信仰，对他们究竟是否真能有所帮助，姑且不论，不过，借由信仰，知道凡事皆有因果，知道做好事就能有好报，做坏事一定会遭到报应，那么，这也是人间好事。