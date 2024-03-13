木子：诗酒对饮青梅酒

我在卓尔书店的赏诗品酒讲座——“诗和酒的N次方”中言及：在周武王分封天下那会儿，“家”和“国”分别是指大夫和诸侯的封地，因此“家”并不是小国政要们和网络译文中误以为的“Family”。第一代的领袖因为迷信《大学》所谓的“治国必先齐其家”，进而让“从政者必须先结婚”成了一条潜规则，尽管无可厚非，但却未必是儒家的本义。虽然如此，小国政府所坚持推行的亲家庭政策，始终被我视为全球华人地区中，把儒家思想贯彻得最好的地方！法外而儒内，这在历史上都算得上是绝无仅有的了。

讲座从周武王分封天下，聊到了武王伐纣的年份。我初中读书那会儿，历史教科书都采用范文澜、齐思和诸先生所说的公元前1066年，和现行的1046BC相差了二十年。其实，由梁启超先生提出、并获得郭沫若先生认可的1027BC；唐兰先生的1075BC；章鸿钊先生的1055BC等等说法，从西汉刘歆父子提出了1022BC以降，两千年来竟累计多达四十几种不同意见！从时间跨度上来说，最早的1130BC和最晚的1018BC，那可是相差了整整112年呢！之所以后来定为1046BC，是因为1976年出土的青铜簋，上有铭文说一位叫“利”的太史（即后世的钦天监），成功预言“岁鼎”（即岁星当空、岁星中天或岁星冲日）的异象之日，实乃王师得胜的吉祥征兆云云，促使美国汉学家班大为（David William Pankenier）拼了命也要从天文数据中查找记录，并最早于1982年确定了中国北方只有公元前1046年1月20日才能观测到木星亮丽一整夜的天文现象。