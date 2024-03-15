迈克：清洁明亮的地方

第九区巴黎人昵称“大大道”的这一截，据说19世纪末20世纪初曾经花团锦簇，沿途声色场所林立，华灯初上游人如梭，教人想象百年前十里洋场的大世界大概光景相若，只是戏园茶馆倾巢而出，拉长放大了数倍。不过好景不常，远在我涉足前已经彻底残败，如今左右两旁行人道仍然市内最宽阔，繁华不再的缘故，特别显得冷清——光鲜行人不是没有，尤其在靠近杜欧拍卖行那头，但总带点阴森荒凉，欢乐悉数凝结在满布蜘蛛网的哈哈镜。

或者是我的问题。平常很少“深入不毛”，偶尔去大力士剧院看演唱会去麦士凌德电影院看电影，怕误了开场时间提早抵达，从来找不到舒适落脚点，惶惶如走投无路的丧家犬。不说不知道，这麦士凌德电影院其貌不扬，放映装置倒是巴黎数一数二的，每逢想看的场面壮伟好莱坞钜制上映，如果麦士凌德荣获影权，都心甘情愿移船就磡。

最近因为《沙丘》，一星期连光顾了三回——第二集首映前一天特别场重映上集，然后第二集意犹未尽一看再看。预计必定高朋满座，到得比平时更早，冬末寒风阵阵，买了票不能假装潇洒溜达街头，所谓好汉不吃眼前亏，决定到附近找家咖啡店，再不济也强似客串浪人。对面好像有家星巴克，退而求其次，也算不坏的选择，过了马路，却瞥见家之前未曾留意过的书店，门口竖了块黑板，除了大字渲染身份独立，旁边更画了咖啡点心。哗，沙漠中的绿洲啊！说时迟那时快，已经夺门而入。