从植物的结构特性认为松果象征生命循环，似乎说得通，但也缺乏解释力。我们可以反问：是否所有的植物果实、种子都可以用来涵括生命的繁衍？

3月1日文图学会主办了今年第一场实体活动，我导览新加坡亚洲文明博物馆的“马尼拉大帆船”（Manila Galleon：From Asian to Americas）特展。



去年12月开展时便前往参观，刚好台北故宫博物院也有类似主题的特展“无界之涯——從海出发探索16世纪东西文化交流”，两处探讨的都是15世纪到17世纪大航海时代的物质文化及其影响，台北故宫有台南出土的安平壶，基隆和平岛考古出土十字架、《番社采风图》等，显示台湾在那段人类文明交会时期的部分历史遗迹。亚洲文明博物馆则聚焦于1565年至1815年，航行于菲律宾马尼拉与墨西哥阿卡普尔科（Acapulco）之间，西班牙船队从事的商业贸易、宗教传播和殖民情形——这些是“他们”的故事，与新加坡有什么关系？

为了准备导览，我再去看了几次展览，很想从策展的外部视角，找到其中和新加坡有关的内容，观察了两个月，我发现西班牙银元real和本地方言“镭”的联系；以及展品中好几件有黄梨的图像，包括天主教圣像木刻，黄梨造型的牙签架，还有黄梨纤维制成的菲律宾传统服装，男装Barong Tagalog，女装Terno。于是一头钻进研究黄梨，梳理了新加坡的黄梨种植、加工和产销的黄金岁月，也才明白为什么义顺有黄梨雕塑，鸦片山岗战役纪念馆前面有满载黄梨的手推车雕塑。