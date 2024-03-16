“人生就是在得失之间摇摆…”

星云大师说：分享故事：三条大鱼不小心被大浪冲到岸边浅水处。三条鱼一致认为：“趁着海水尚未退潮，我们得想办法赶快走啊！”话虽如此，但三条鱼的想法各自不同。第一条鱼说：“不要再犹豫，不然只有死路一条。”接着大喊一声冲啊！就要奋起全力往前冲。

忽然附近来一艘渔船挡住路，如果被渔船逮到，也是死路一条。第一条鱼想：“不管啦，为了活下去，渔船挡路，水深不够，我还是得拼起全身的力气，用力一跳。”最后，它终于得以活命。

第二条鱼看到第一条鱼逃出去了，心想：“我没有力气跳，那么我得用脑筋想，有什么活命办法。”结果它发现海边有很多水草，心想：“我可以从水草里头游出去，躲开这艘渔船。”这条鱼也活着出去，逃过一劫。

第三条鱼说：“我没有力气跳啊！我也不知道怎么办？”它就待在那里犹豫，提不起劲来。海水渐渐退潮了，这一条鱼搁浅了，只有坐以待毙，最后它不但死亡，还被渔船捕去。

·振作

人生不如意事十之八九，我们要选择坐以待毙，还是运用智慧来解除困境？就看我们如何选择保命之道。

在我们的社会，多少人从天灾人祸中绝处逢生；多少人从逆境艰难里重新振作。即便是动物界如海鸥，也都有着与自然界狂风搏斗的勇气；小小的一尾鲑鱼，也坚持逆流而上产卵繁衍。为了生存，动物尚且如此努力，更何况身为万物之灵的人类呢？

所谓“天无绝人之路”，遇到困境，只要能够换个想法、换个立场、换个心情，鼓动生命潜在的力量，把握当下勇往向前，自有因缘渡过难关，成就不同凡响的人生。

·一时

我们在日常生活中，经常都为得失而计较，得则高兴，失则悲哀；人之一生，就在得失之间欢喜和无奈中过去了。虽然人生本来就像一场赌局，赢了感到欣喜，输了就会失望，这是人之常情，然而，我们绝对不能做的，就是把输了的“常情”，看成是绝路，就如老子所说：“祸兮福所倚，福兮祸所伏”，人在得意时，往往也不知不觉中埋下了骄恣必败的种子；而我们遭逢逆境，只要有毅力和决心，咬牙直上，并且心一定要慈悲正直，祸患到了最后，反而变为成功的“逆增上缘”。

人难免都要经过几番风雨，或者几次得失的淬炼；我们能够从失望之中，看出另外一方面的所得，则人生对于得失，又何必那么计较于一时呢？