站在几乎被白雪覆盖的巴士站牌前，与琼讨论着这个车站是否只有去机场的巴士停靠时，一位老太太用英语问我们，你们是游客吗？是来看北极光的吧？

我们点点头，老太太说，我们都看惯了，也没想到会有这么多的游客从世界各地来这里看北极光，你们是从哪里来的？新加坡？她一脸茫然，是在亚洲的什么地方吧？我和丈夫去过亚洲的中国、日本……我告诉她，新加坡是一个在马来西亚和印度尼西亚之间的岛国，她依然一脸茫然，却隐隐地露出了恍惚的微笑，应该是想起了在亚洲旅游时那段美好的时光吧。老太太接着说，小时候的冬天比现在冷，也常常可以见到北极光。极光会在寒冷的晚上出现，这些年来冬天越来越暖，比较少看到极光了，她的声音轻轻缓缓地，像极光一样虚无缥缈，像在谈着已逝去的故人。

轮到我困惑了，全球气候变暖可以理解，但是极光不是由太阳释放出的带电粒子流受地球磁场吸引，进入大气层与高层大气层中的原子碰撞产生的能量而形成的光吗？怎么会与天气的冷暖有关呢？去网上搜索，发现各家的解释可以综合成，看见北极光的概率，除了与地磁指数（KP Index）有关外，当地的天气状况，云的多寡也是一个关键因素。多云的夜晚，在高空的极光会被云遮挡，地面也因热的散发受到云的屏蔽，会变得比较温暖，让人误以为气温高时极光不会出现。老太太说以前通常是在漆黑寒冷、天空清澈的冬夜里看到北极光，可是我们参加“狩猎北极光”团前往瑞典阿比斯库国家公园（Abisko National Park）寻找极光那一晚，却是一个多云、月光洒满大地的夜晚。