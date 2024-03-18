跟朋友约上一起去看泰勒丝的巡演，我有一点心虚。除了从新闻中知道一些她的信息，我对她的认识不多，她的歌曲多数也只是因为看过一些相关报道才知道。或许听过，但没法在没有“辅助”的情况下哼出来。于是为了对得起千万个无法买到票的粉丝，我跟朋友说我们一定要好好做功课。整理出她巡演的歌单，为设计好的环节做一些准备，甚至想可能也应该去弄一些“友谊手链”。

我最后没那么做，不过公司里的实习生是标准霉粉，知道我要去看演唱会特地送了我两个。加上购买的演唱会汗衫，我和朋友有了绝对的参与感。说到这个实习妹妹，她为了演唱会亲手制作了50几条手链，说是要送给其他霉粉，还一一给我解说手链上泰勒丝的歌名或是某句很有意思的歌词。这些不同的符号只要是粉丝，一看就懂。一个以前也在媒体工作的朋友告诉我，他不是标准“铁霉粉”，但不去“见证历史”感觉会有些遗憾，于是独自享受了一场和泰勒丝的“约会”。

演唱会现场，坐在我旁边的有两个家长，分别陪着看起来像小六或中学低年级的孩子来看演唱会。最靠近我的那个女生全程跟着偶像唱完整40几首歌，不需要歌词，就大声地、热情地投入演唱，妈妈就静静地坐在旁边。我相信陪着孩子去的家长一定不会后悔，分享了孩子如此热衷的演出，肯定化成她们之间很美好的记忆。