潮流子：雅俗二分时代再临

近期翻阅娱乐新闻，中国的短剧、日本影帝役所广司都有许多讨论，两个平行宇宙的事件出现在一起，让人感慨当今的世界，影视、音乐、书籍等众多体裁都有进入“雅俗二分法”的趋势——非雅即俗，你是雅的一边，还是俗的一边呢？

中国节目制作人马东曾提出自己的观察：世界普及“识字”是近百年的事。百年前大多数人也就是老百姓，是与文学、艺术、科学没有交集的。传统媒体时代，一群编辑试图推动“雅俗共赏”这件事，让老百姓享受艺术之美，也让艺术品走出卢浮宫，走入平常百姓家。编辑们精选了诸如四大名著、莎翁四大悲剧这样的丛书，但很遗憾的，编辑时代终结于互联网和算法推荐，接下来我们很有可能重回非雅即俗的二分法时代。这并不是好事，老百姓沉迷于眼前的快乐，艺术家可能重回古典时期炫技、追求复调、自以为高高在上的自恋情结。

中国短剧vs康城得奖片中国短剧在疫情期间发展壮大，起初主打中老年下沉市场。前年我发现家中长辈大多数都曾付费看过短视频平台的短剧。去年开始，由于收益惊人，两个同行朋友的公司放弃原本的网剧（中长视频）和综艺，入局下沉短剧。下沉即土味，以极其洒狗血的剧情，几分钟内快速反转，让中老年用户欲罢不能，且在剧情高潮处暂停，需要充值才能揭晓谜底。