汪来昇：“动见”VS“洞见”

这个时代要求“动”与“见”。一个人、员工或在社会行走，是否有真知灼见或真才实学，有时好像变得不太重要，似乎要会懂得表现与包装就能蒙混过关。首要是“动态”，显示自己好像做了很多，再则有能“见”度，即便仅做了芝麻绿豆的小事也得敲锣打鼓，几乎此景已然是常态。反之，许多默默长年付出者，内向而有实学者，反倒是经常被忽视，甚至被训斥这是“不对的”，应该要懂得“表现”自己。

当然，懂得“表现”的人（且不论是否真有料），往往比较容易被察觉到存在，也很荒谬但理所当然的是这时代的“考绩”之一——那类需要长年累月深耕、无法立竿见影的策略，往往都会被跳过，甚至认为“浪费时间”；然有些事情，例如教育、建构文化等，就是需要时间滴水穿石，硬是什么都快，最终只能舍本逐末。

初出社会的前七年，我在教育界里服务，无疑那硬生生地将我从内向转成稍稍外向（至少能应付工作），那上司无才学不说，在操作上是一直训斥我需要懂得“敲锣打鼓”，需要在领导面前张扬自己的各种尺寸功；这着实有点厚颜无耻。当我以为这是“为了我好”，但其实是他需要被看见自己“领导有方”，因此领了功劳，才能不断平步青云，或许这就是当今社会的某一类人信奉的“法则”——又或许在那么庞大的体制里，想要上位者人人都如此。所以后来自己创业后真的需要很有意识地“拒绝成为自己讨厌的人”。