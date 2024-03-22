大词典对“粒”的量词使用，有了相对的宽容，它客观呈现了不同地区的用语差异，等同认可语言有生命，有地域特征的事实，

上午十点许，为了歇歇脚，我就近走入包点店，买了一个小包，换取一刻钟小憩。浏览手机时，店里进来三名本地青年，一到柜台，为首的后生仔中气十足地下单：“给我带走叶子楣一粒、烧卖三粒、大包两粒。”这些年我少出外溜达，耳闻渐疏，小青年的说话苏醒了我的精神，好家伙，店家以艳星为包子之名，只够得上以“粒”呼之，听着的感觉就是虎落平阳。小伙子打包带走的烧卖、大包和叶子楣包，型号大小天差地别，买客都一视同仁，以“粒”为单位，犹如一“只”苍蝇、一“只”猴子、一“只”老虎，不以个子论英雄。



粒，新马华语的特色菜，是受方言影响的口语转码结果，不规范，但在地人没有理解障碍，而且人云亦云，或入乡随俗，穿越百年。我认识的饺子专卖店老板，来自神州，过年前我向他订饺子，他直接问：“要多少粒？”融合自在如流水。

规范的汉语，成颗的东西、细小的固体，以粒称之，比如一粒盐、一粒米、一粒珍珠。至于细小的具体标准，因测量无度，无可奉告，只凭感觉拿捏。想起去年台湾闹蛋荒，咖啡店的老林惊悉：宝岛不兴一粒蛋，它惯称一颗蛋，便觉得彼此彼此，五十步笑百步。