最近我与家人去了一趟釜山，为了能在旅途中多感受当地的人文与生活，我在ChatGPT聊天机器人建议的景点里选了以下几个要参观的景点：海东龙宫寺（Haedong Yonggungsa Temple）、扎嗄其市场（Jagfalchi Market）及釜山甘川文化村（Gamcheon Culture Village）。

我们住进一家市中心的饭店，附近高楼林立，地铁站就在饭店旁边，周围有釜田市场、各类餐馆和各种五金与家具商店，一到了中午人潮涌动，是发烧友捕捉人们街头活动的好地方。特别吸引人的是“Walk with Light”一条街，这里不仅有丰富的海鲜市场，还有标志性的“Market of Memory”，诉说着这片地方充满生活记忆。我发现路上人来人往中似乎有不少是老年人，行人道上与地铁站附近也有老者在贩卖蔬菜与海鲜。

听朋友说到釜山一定要尝这里的海鲜，可以到海鲜市场里选购新鲜食材，然后到附近的餐馆现煮现食。这里的海鲜包含各种新鲜食材，从鱼类、海鲜、蔬菜、水果到肉类应有尽有。摊贩们似乎都很勤快，将所有物品都摆得整整齐齐，环境也打理得干干净净。虽然是海鲜市场，却没有市井的杂乱味道，我感到跟日本的市场风格很相似。