逢过年会看到“汉声”的“大过新年”系列，名副其实的“图”书，以当年生肖，从民间或古代作品中选取图像，制作大型海报集合成书。今年《大过龙年》就有大张门神画神荼及郁垒，杨柳青的童子门神，女官门神穆桂英，阖家喜气洋洋的年画《新年吉庆》，民间艺术家的剪纸等，配合生肖龙的有九龙壁的戏珠双龙，宋人的《霖雨图》里的暗金四爪龙等等。海报可以撕拆出来张挂，延续挂年画的习俗，寻找多点年味。

读报知道汉声杂志社发行人黄永松过世，翻出几本收藏多年的汉声书籍。汉声很早以杂志混合书本的概念，一期集中一个题目，美术设计书本装帧更下苦功，大量图画照片配合文字。手中早期的汉声杂志有童玩、中国马、稻米、食品安全、文物保护杂志、国民旅游等课题，后来的大型专辑有《戏出年画》《华县皮影》等。图文并茂，好看好读中特别感受到出版者的心力。

1992年出版的《华县皮影》是关于一个皮影戏团的田野调查。当“皮影戏大多走向没落和消失，残余的道具往往成为博物馆里的民艺收藏，屈居玻璃橱窗中的皮影角色徒然展现它一身典雅、华美的造型，却失去了生龙活虎的生命”，陕西华县的皮影戏却继续活跃，活生生的面貌。1980年代末有人组织考察，跟随华县一个流浪戏班10天。“如果你到陕西去过，没看华县的皮影戏，那就如没看兵马俑或乾陵、碑林一样值得遗憾”，主催者用这话说服同伴加入工作。他们跟着五人剧团跑八个乡镇演出，事无大小记录下来，做的事遇的人，连睡农民家被跳蚤咬得一身红疱也写。汉声以这报告为本，收集材料编辑成书。