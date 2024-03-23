新凤霞人生的缺憾，其实是让人心酸，但是声光留下的圆满，却预先保存了一种接近完美的回忆，沉埋着，出现之后，即是凝住的光华，如永恒的琥珀。

看《真情真意》，提及《四季花开》，1969年拍好了，没办法上映。后来改名《富贵花开》，匆匆出现，即无声无息了——女主角甄珍自顾自在别的片子发光发热，《心有千千结》《彩云飞》《海鸥飞处》……记得有一部《未曾留下地址》，是主题曲，还是插曲？风行极久，同样是没留下地址，一首是“未曾”，另一首是“没有”：吴秀珠唱得高亢真挚，“……我要，我要，天不荒，地不老”，第二首则是尤雅主唱：“……一天的黄昏，在咖啡店里，偶然的看见了你……”老城区的戏院垂着层层叠叠涟漪式的帘幕，空气里回荡着歌声，不是吴秀珠便是尤雅，交错传唱，外面橱窗的剧照钉着，甄珍邓光荣互相凝视，一对璧人似的，70年代初爱情文艺片不可缺的情侣。而《四季花开》，我没有看到。



书里面一张剧照，竟然是李丽华饰演的媒婆阮妈，笑盈盈的拉着甄珍的手——应该是怂恿闺秀张五可去花园看花。

后来李丽华没演了，阮妈妈换了一个人。导演李翰祥回忆录提及此戏，自然是没放过写小咪：说她借故心脏有事辞演，并推荐胡锦。胡锦自然很会演，她是京剧出身，彩旦媒婆的行当，难不了她。李丽华大概是越想越不对，她漫长的银灯生涯，要演，就是个小姐。最美满的事是一人兼饰二女，李月娥和张五可。这不是疯狂，而是女明星毕生的成就和荣耀——她不是没演过，沈凤喜何丽娜，不过是顺手拈来，双姝貌似，可心思各异（咦，同时间有一部《金玉满堂》，又名《一只凤凰一只鸡》，也是姊妹容貌，心地各不同。另一套《鬼狐外传》，同样李大导作品，李丽华亦是芳魂亦是狐魅，尽得化身艳影之妙。）