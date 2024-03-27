木子：诗酒对饮说送礼

“诗和酒的N次方”讲座中喝的第四款酒是铁皮石斛，这酒的来历有点绕，讲座时间有限，没来得及说的故事索性都在这里补上吧。

2011年，我刚在一所港制大学当舍监，某天夜里突然接到一位家长来电，火急火燎地苦诉他孩子如果再找不到老师“收留”，立马将被学校勒令退学！孩子当然是住在我所监管的苑舍，否则手底下的同事也不会无端端指引家长来“求”。隔天一早，我向同事了解情况后，才发现事情原来没那么简单：这孩子原本是以六百多分的优秀高考成绩报进了这所大学最难考上的会计专业，但因为过度沉迷于网络游戏，以致大一所有科目成绩的总平均仅得0.45分，距离勉强升级的1.7分还差天远地。最好的结果是能留级，但必须自己找到所有专业必修课和通识选修课的授课老师签字表示同意收生，才有可能留个级。可怜的老爸，好不容易才托了各种关系，找了好多任课教授并获得他们的同意，但还是有两门课遭到原授课老师的拒收——经济学和国文课。

刚巧经济系的主任和我还有些交集，亲自带着孩子和家长上门求情，总算顺利让孩子选上系主任亲自讲授的课。虽然我是国文老师，但反而最是为难——因为“拒收”的毕竟是我同部门的同事，他“拒”而我“收”，总感觉不太好。况且，除了主任那关得通过之外，我所有上课时间都是上午7点15分，那是全校最早的——因为那时我们住在校外的租赁宿舍，我必须9点15分下课，才能确保同学们来得及坐上9点30分的校巴，赶去主校区继续10点的其他课程。一整年来打网游到半夜甚至凌晨的孩子，能保证接下来的两个学期都起得来在7点15分准时报到吗？我和原任课同事沟通好并获得主任首肯后，孩子总算能留下来留级了。