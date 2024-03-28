“人性三毒，分别是贪、嗔、痴…”

星云大师说：在《资治通鉴》中记载“周处除三害”：周处所居的江苏宜兴，人人畏惧三害，让老百姓民不聊生。三害分别是：白额猛虎、蛟龙和为非作歹的周处。周处除了前二害之后，忏悔自己是三害之一，因此下定决心改变自己，认真读书、刻苦自励，后来受到大家的肯定。由于周处肯认错和改进，过去大家对他的埋怨，也就一笔勾消，不再计较了。有勇气忏悔的人，便是有决心改过迁善的人。

·三害

人性三毒：贪、嗔、痴，就是蚀啃心灵的三害。一、贪毒：这是因爱而生起的，染着自我为中心，执着有关自我的一切。有了贪心，就会顾恋过去，耽着现在，希求未来。为了贪图口腹之欲，所以杀害生灵；为了贪图欲乐，所以追求声色；为了贪图财利，所以为非作歹；为了贪图安逸，所以懈怠消沉。因此，贪毒之为害非常大。

因为有贪，所以有爱、有染、有欲、有求；此外，执着、悭吝、谄曲、我慢等都跟着而来。因为贪毒，我们高尚的人格因而堕落。

二、嗔毒：这是因不爱而生起的，不满现前的外境，不满所遇的人事。例如：口蜜腹剑是隐藏的嗔毒，怒目狰狞是外现的嗔毒。有了嗔心，就会破口骂人，举拳打人，恨地怨天，诅咒神明。嗔恨眷属，就会离家出走；嗔恨朋友，就会谋杀加害；嗔恨用物，就会任意摔坏；嗔恨境遇，就会怨你怨他。所以，嗔毒之为害，非常大。

因为有嗔，所以有忿、有恨、有恼。此外，还有骄慢、毁谤、嫉妒、毒害等，都会跟着而来。由于嗔毒，我们善良的心性因而损害了。

三、愚痴：这是因邪见而生起的，对真实的无知，对虚妄的执着。例如对事理错误的认识，对因果颠倒的看法。有了痴毒，就会发出似是而非的言论，就会生起糊涂的思想。为了愚痴不明，就会不应该说的而说、不应该想的而想、不应该做的而做；就会不知善恶、不知因果、不知业报、不知凡圣。所以，愚痴之为害，非常大。

·三好

唯有不贪着、不嗔怒、不痴迷，才能自在、轻安。身而为人，善恶是从本性中发生的，我们的喜怒是从分別心而来，哀乐则是从感官中接受，而真假就是从境界中引发。

我们应如何对治三毒呢？须勤修戒定慧，才能克制自私的念头。修学戒定慧最好的实践，莫过于奉行三好，即身做好事、口说好话、心存好念，以三好去除三毒，就是要我们照顾好身、口、意三业。

三业清净了，自然能从三毒中解脱。经上说：“诸苦所因贪欲生，若断追求尽诸苦”，若能了解这层意思，我们就不难体会知足常乐的道理了。