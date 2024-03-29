“学习与困顿相处…”

星云大师说：分享信息：静坐通常被视为一项文化与宗教活动，事实上，这也是冥想和内观的练习。静坐主要是专注于当下的感觉，观察自己的思绪、感受和呼吸。通过静坐可以培养正念并稳定情绪，从而在日常生活中，体验内在的平静及喜悦。科学家也发现，静坐能改善大脑功能，减轻焦虑与压力，同时强化免疫系统。

据《身心医学》期刊研究显示，静坐能增强抗体免疫功能。该项研究将身体健康的受试者分成两组，一组参加8周的静坐课程；另一组是未参加静坐的对照组。8周之后，研究者给两组人接种流感疫苗，并检测他们的抗体，结果发现，静坐者产生的抗体，浓度明显高于未静坐者。

虽然目前科学家未完全了解静坐改变免疫系统的机制，但静坐能减轻压力，提升大脑功能，这就能够改善人们的思惟和觉知，从而影响脑部发送给身体和免疫系统的化学讯号。

·提升

静坐的好处，四点分享：

一、身心平衡：我们的身心虽然都是自己的，却经常不能一致。比方，我们会感到心有余而力不足，或者这个身体还有力量，心里已没有气力。如何让身心平衡发展？让身心能统一运用？静坐可以帮助我们意志集中，感觉到有一股自在的觉受，一种平衡身心的力量。

二、理念明净：每天在动荡的身心里生活，有时候让我们几乎忘失了自己。天天忙碌，却不知为何忙？假如我们有一点禅坐的功夫，盘腿静坐，就能让我们的心明净下来，这个时候，我们的理想、计画，就会明明朗朗，就能懂得如何处理。

三、自我提升：人不仅要面对自己的贪瞋烦恼，还要面对瞬息万变、资讯爆炸的现代社会，甚至复杂的人我关系，身心真是疲于奔命。禅修静坐的功用可以让自己学习与困顿相处，接受自己，改变观念。当身心柔软下来，生活的意义就升华，生命的境界也扩大了。

四、悟入真谛：参禅打坐的人，久而久之，不但身心平衡，理念明净，也可以悟入人生的真谛。悟的时候，久远过去的事情，会重新浮现；遥远以前的人和事，也都会慢慢的向我们集中；所谓“认识了自己的本来面目”，懂得了人生究竟为何生？为何死？从哪里来？要去哪里？明白人生真正的意义是什么，就能安顿身心，远离颠倒恐惧。

·安稳

五分钟静坐法，分享如下：我们先把身体各部位调整到感觉舒服的状态，接着把眼球放松、头脑放松、脸部肌肉放松，轻松地微笑。然后提肩做三次深呼吸，再回复平常呼吸，并把小腹放松。这个时候，全身就自然放松了。关键在于一呼一吸，出气入气要均匀和顺；气息未调，不宜坐禅，唯有气息和顺舒畅，心境才能平静安稳。