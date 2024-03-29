白人拉惹坚持男性继承人世袭制度，詹姆斯去世后，其拉惹之位传给侄子查尔斯，查尔斯去世后再传至其子温纳。

曾经在一次国际会议上，听一位马来西亚史学前辈提及砂拉越作为英国殖民地的历史很短，人文环境与海峡殖民地大不相同。当时觉得奇怪，这些地方都是在英国人的统治之下，能有多大的不同？在古晋的第一顿早餐，是在一家小巷里的老铺，同桌的当地华人奶奶抱怨在西马的遭遇，不屑地说：“我们砂拉越人才不会这么做！”忽然想起这位教授的话，不由得会心一笑。



在古晋总能听到布鲁克的名字，这个统治砂拉越长达105年（1841-1946）的英国家族，称为白人拉惹（White Rajahs）。旧法庭前竖立着第二代拉惹查尔斯·布鲁克的纪念碑，正面镶嵌其白色大理石浮雕肖像，上方是其家族徽章，纪念碑下部四面各镶嵌一青铜碑记，分别以四种文字书写，其中华文以竖排繁体写道：“砂拉越王查士巫禄碑志：王生于一千八百二十九年六月三号，任为越吏于一千八百五十二年七月二十号，嗣王位于一千八百六十八年八月三号，薨于一千九百一十七年五月十七号。”纪念碑的四角镶嵌代表四大族群的青铜浮雕，三名土著是昂首赤足的阳刚彪悍形象，一名华人却是顶戴花翎长袍马褂的满清官吏模样。

砂拉越华人尊称拉惹为“王”，其妻拉尼（Ranee）为“后”。在布鲁克基金会的支持下，古晋开设了两处纪念布鲁克家族的展馆。一是设在旧法庭一栋建筑内，题为“拉尼：砂拉越的玛格丽特”（Ranee: Margaret of Sarawak），纪念第二代拉尼玛格丽特（1849-1936）；另一是在玛格丽特城堡里的布鲁克展馆，纪念白人拉惹政权对于砂拉越的贡献。