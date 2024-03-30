衣若芬：柯玉芝女士的峇迪旗袍

无袖峇迪旗袍搭配圆领西装外套，好一个中西加上南洋的三合一设计！减轻了纯华人性质，符合柯玉芝本人的海峡华人出身，以及有别于中国的新加坡主张。

在新加坡土生文化馆（Peranakan Museum）看到建国总理李光耀先生的夫人柯玉芝（Kwa Geok Choo，1920-2010）女士穿过的峇迪旗袍。想起多年前也在这所博物馆看过柯玉芝女士担任大律师时戴过的假发。



Peranakan过去经常被翻译成“土生华人”“海峡华人”，指华人与马来族通婚的后代，男性称为峇峇（Baba），女性称为娘惹（Nyonya）。看了展示说明，知道Peranakan不只有华人。“Peranakan” 是马来语，始于15世纪，字根anak是孩子的意思，形容出生于某地但有其他血统和文化的人，比如还有爪哇Peranakan、阿拉伯Peranakan等等。

这件柯玉芝女士的峇迪旗袍挺眼熟，查了她的历史图像，得知她在晚年几次重要场合穿过，如2004年的英国商会（British Chamber of Commerce）年会，是她2003年中风以后恢复健康第一次出席的公开活动。2010年她去世的新闻，几帧照片都可以见到她穿这件旗袍的留影。新加坡妇女组织理事会（Singapore Council of Women’s Organisations）网站上，她的照片也是穿着这件旗袍。