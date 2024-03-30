获悉连锁书店时信书局（Times Bookstore）关闭两家分店的消息，即使早有预感，对于书店结业一事仍然觉得惋惜，随后分别在《海峡时报》《联合早报》读到公众对于书店结业的隐忧和想法。其中有位投稿到《海峡》的读者坦荡荡自称18年来不曾买书，原因是图书馆的设备完善，他是图书馆的常客，并在文末透露他刚获颁图书馆阅读人气奖状，感谢图书馆多年来的借书服务。

书店和图书馆都是推广阅读的空间，爱书人逛书店，也去图书馆，我从不觉得两者有冲突，而买书绝对是个人自由。只是，值得深思的是，这读者对于阅读的价值观。借来的书终究必须归还，心房如小得只能容纳借来的书，而非收藏的书，包括自己心仪的好书，仅停留在阅读完即满足的阶段，显然对这读者来说，阅读过的文字，犹如沙滩的脚印般稍纵即逝，那么对阅读的追求更不言而喻了。

很明显的，与图书馆的区别是，书店是盈利机构，盈亏自负。我偶尔在书店遇见来自中国大陆和香港书店的同业人，买书之余，自然亲切地聊起做书人的苦与乐。各地书店求存变化，乃是常理，除了选书、卖书、办活动、办主题书展、经营各种社媒，如今纷纷卖咖啡、文创、办展览，做播客等，十八般武艺在手，为的仅是维持开销，努力地守护书店。谈到最开心的事，就是读者选中书架上的书；最贴心的回馈莫过于，这里的选书，可在别的书店找不到。临走前，总不忘为彼此打气，或许，此刻能为坚信的志业付出，再困难也甘之如饴。