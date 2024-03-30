回教的斋戒月到了，L为“我的社区”的伙伴们筹划了一次“芽笼士乃之行”。站在行程起点的芽笼士乃大厦前，望着十字路口对面的如切大厦（Joo Chiat Complex），我对伙伴们说，我初搬来如切时，那里还是“樟宜市场”（Changi Market）。还没搞清楚市场里在卖些什么，只知道市场前那两姐妹卖的豆花很好吃时，市场就没了。

那时候我住在艾弗烈路，通常会搭33号，但偶尔也会乘搭2号、13号或51号巴士在沈氏道下车，经过芽笼士乃，“樟宜市场”和如切路老店屋前的五脚基回家。对各街区历史都很熟悉的L知道在80年代，如切大厦已经取代了“樟宜市场”，听我这么说后微微一笑，是的，那是很久以前的事了。如切大厦是一座灰扑扑、无法让人多看一眼的建筑，但是它对面的老店屋却是值得保留的文化遗产，窗与窗之间科林斯柱式的装饰花纹，窗户上方让空气流动的镂空雕花，木制百叶窗的设计等，都各有特色。可是一些老店屋在被收购后变得焕然一新，外形都保留了，今生还在，但已没人记得她的前世，像C父亲的布庄，仿佛从来都不曾存在过。

一个灯还没亮起，天色却已经暗了下来的黄昏，C和我下车后穿过芽笼士乃，走进光线昏暗的五脚基，走过了几间老店屋后，C忽然停下来说，这间就是我父亲的店。说再见的瞬间，我仿佛看见了暮色中他的微笑里那淡淡的落寞。C发表漫画用的笔名让我想起苏曼殊的“芒鞋破钵无人识，踏过樱花第几桥？”，虽然他没出家，但却总是在思索着佛学中的问题。有一次在肯特岗前的巴士车站偶遇，上了33号巴士后他问我，“一位皈依了佛教的猎人上山打猎，看见一只白兔，你说他会放下猎枪呢？还是会开枪射杀白兔？”，我愣了，想起那段时间他漫画风格的改变，用了更多粗黑的笔触来刻画人类的欲望和邪恶。那一天，他也对我说，他在巴西班让一带租了间房，正在布置他的画室，布置好后会请我去参观、喝茶聊天……