“我们要找到心的着力点…”

星云大师说：分享故事：男子问智者：“我对未来总是感到焦虑，怎么办？”智者说：“不做预期，就不会焦虑，遇事见招拆招即可。”男子说：“可是，我的人生训练模式，就是做事总要有预期和计画。”智者点头说：“是的，有计划没有问题，但如果提前焦虑，这就得治！”男子不太明白。

智者说：“你看，不论遇到什么事，最终只会有两种结果。一种是符合预期的好事，一种是不符合预期的坏事。你想想看，如果是好事，你提前焦虑它干什么？而如果结果不符合预期，那你为什么要让坏事发生两次呢？”男子若有所思。

智者说：“提前焦虑，解决不了任何问题，只能让你多一次煎熬，不是吗？”男子问：“那我应该如何应对？”智者说：“所谓‘因上努力，果上随缘’，我们应该接纳一切结果，随时寻找最好的解答。一切艰难困苦都是我们获得成长的契机，不必焦虑它的到来。生活就是见招拆招！”

·专注



工作要有效率，进度要赶，但工作态度及心情不能着急。有人说这不容易做到，其实，只要我们经常练习把心情转化得平顺、缓和，这是可以做到的。人要生活，就一定有许多项目等着去完成，何况，我们肯定要有生涯规划，可规划不等于时时要逼着自己完成目标，而应该是带着愉悦去完成。

一般人觉得修行要静修，其实我们在动和静中都是修行。放松，是精进而从容自在，随时随地把波动的心安定下来。身体动时，心是宁静的，心在活动时，身体是松弛的；不要因为身体动或环境动，心也跟着乱。

⠀ 这就谈到重点：心的着力点。心如果没有着力点，很容易产生力不从心的感受，那焦虑自然就来了。放松，是时时不离正念，让思绪、言语、动作都井然有序，身心专注就是与压力共处的平衡点。

·能者



很多人会发现，越是有理想，越是对生活抱持积极态度的人，工作越是做不完，所谓的“能者多劳”。但是，能者就要有本事工作得开心，处理好压力。否则，这个人需要你照顾、那个人需要你关怀；这件事要马上处理、那件事也要在时限内完成，你就会手忙脚乱，过得紧张。我们要切记，过分担心会引起焦虑，而焦虑的危害是很大的，焦虑会让我们吃不香、睡不着，身体变差。

人生的道路，所谓苦，对有忍耐力的人而言，不算什么；所谓难，在能勇敢奋斗的人面前，是能够克服的。总之，苦难来了，不能坐以待毙，须以忍的智慧来认识、化解，则苦难自能销声匿迹。可如果焦虑感一直都在，那么我们也别逞强，一定要去看医生，找出根源，对症下药。