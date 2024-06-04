一、伊夫·蒙当（Yves Montand）是法国电影大明星，也是一流的香颂歌手。他最有名的歌是《秋叶》（Les Feuilles Mortes）。最近看了一部韩国片，用了他另一首名曲“Amour, mon cher amour”，歌曲背景下，两位主角相拥而舞，真是美妙。作为观众的我，真想喝一杯红酒。

其实，伊夫·蒙当的歌，我最喜欢的不是上面这两首，而是《樱桃时节》（Le Temps des cerises）。它是一首纪念巴黎公社的革命歌曲，别以为革命歌曲都是激扬的《马赛曲》，听了这首抒情忧伤的《樱桃时节》，你会知道法国的“红歌”是可以这样唱的。

二、有史以来最伟大的芭蕾天才尼金斯基（Vaslav Nijinsky）一生坎坷异常，他在舞台上只有短短十年的光景，却成为西方舞蹈史上最让人心醉神迷的永恒传奇。30岁后，他进进出出疯人院，度过残生。留下的日记，几经周折，被名为《尼金斯基手记》出版。《尼金斯基手记》写道：“我已经吃过午饭，两个水煮蛋，还有薯条和蚕豆。我爱吃蚕豆，但是它太干，我不喜欢吃太干的蚕豆，感觉它里头是死的。瑞士病得很重，因为它处处都是山峰，它想得到太多。它被拥挤的人们挤到一旁，渐渐干枯了，但对于人它还有用处。我不喜欢苏黎世，因为这是一个很干的城市，有太多的工厂和太多的商人。我不喜欢干的人，所以我不喜欢商人。”（这段莫名让我想到托马斯·曼的小说《魔山》。）