天三：标新立异话创新

不久前，一位在香港的潮州发烧友传给我了一张照片，是他去潮汕旅游时拍下一家餐馆的招牌，招牌上写的“冇𠕇有”，因为我在香港工作多年，他问我懂不懂这三个字的意思？“冇”，广东话是“没有”的意思；但“𠕇”，广东话却没有这个字。我想，既然是潮汕地区的餐馆，也许这三个字是潮州古字，于是上网查了一下潮州音字典（www.czyzd.com）。果然，“冇”，确实是潮州方言古字，潮州音读pan第三音，相当于普通话的“怕”，意思是不坚实，虚弱，空心等等。“𠕇”潮州音读doin第七音，意思是坚实，硬度高等。“有”潮州音读u第六音，意思是拥有。潮州古话，是这家餐馆标新立异的创意来源，“冇𠕇有”意指餐馆里软的硬的虚的实的食物，通通都有！



餐馆招牌最好的创意，是让顾客一看就能记住。江西旅游时，我就曾在一家取名颇有文化底蕴的餐馆就过餐。店家招牌是“家简诚厨”，借“加减乘除”的谐音，朗朗上口。音意家之熟悉、简之单纯、诚之放心的餐食，让人过目不忘。一家位于湖边的餐馆，主打鹅肉，招牌也是相当有趣：“鹅湖船说”，非常有诗意。湖中有鹅有船，船与传同音，也是“传说”的谐音。如果餐馆能请几位华乐团成员现场演奏二胡，则“鹅湖船说”就可以称作“二胡传说”了，能让顾客印象更加深刻。我也见到过比较直白的招牌，“家馋饭”，让顾客马上想到家常饭！

在旅游途中，人总会有三急。最近的中国之行就发现厕所不仅都相当干净，而且有些标牌还会用很有文化气息的形容词，比如在一个当红的旅游景点，横匾楷书“细雨涧”，其实就是厕所。当然在进门的左右两边都有“卫生间”三个字，外加全世界通用的男（蓝色）女（红色）图。另一个景点厕所横匾用的是“东司”，这是个唐代的用词，恐怕现在没有几个人懂了，不过没关系，进门左右两边也有“卫生间”三个字。还有一次，在一家相当不错的餐馆，吃饱喝足后要去方便，迎面“相公”和“娘子”的布帘，当然我们明白相公是男厕，娘子是女厕。但如果是老外，他们一定会等着看中国人怎么用，然后小心翼翼地跟着进去。