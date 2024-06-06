位于槟城对岸，开车约30分钟的大山脚小镇有个朴素土气的名字。早年华人下南洋，在山脚下形成聚落，马来名为Bukit Mertajam，不方便记忆和发音，华人称为大山脚，简单直接。

1899年铁路落成，大山脚成为交通要道，小镇也逐渐繁华。居住于此的华人以潮州人为主，因此大山脚也是品尝潮州美食的好地方。玄天庙及毗邻的巴刹是小镇地标，古早味美食散落其中。人们一早拜了神，在巴刹买了菜，小吃摊前吃了早餐，路边喝了凉茶。今天重复昨天，明天也不会有什么不同，也自然无所期待，日子轰轰隆隆地往前开，也就这样过去了。

有庙的地方，自然有美食，玄天庙也称为伯公埕。几年前一场大火，烧毁了大部分的建筑，但人们又重新把信仰搭建起来，庙两边的美食摊再次开张，人气和香火依旧鼎盛。我每次来此都会乖乖排队买白云吞面和“阿榜”（Appom）。如果还吃得下，不远的咖啡店里有家著名的伯公埕粿汁，手工制作的粿片较厚，很有嚼劲，搭配的青辣椒酱青蘸料，感觉更为泰式。北马和泰国接壤，一些吃法和滋味与泰国相近也理所当然。天气总是炎热，巴刹口有家凉茶档，灌下一杯二十四味苦茶，喝完后，老板再给你加点竹蔗水，先苦后甜。吃得了苦，甜蜜的收获变得更有价值。