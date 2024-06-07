“人的活动，所能到达的空间有限…”

星云大师说：分享故事：寺院挂了对联，写着：“须弥藏芥子，芥子纳须弥”。有位读书人看了对联，百思不解，问道：“须弥山那么大，藏一粒芥子是没有问题的，可是小小的芥菜子里如何能容纳得了那么大的须弥山呢？未免言过其实了！”

寺院的知客师反问道：“你是读书人，想必听过‘读破万卷书，下笔如有神’这两句话吧！现在就请你把一本书放进肚子里！”读书人说：“一本书怎么能放进肚子里呢？”知客师笑着说：“万卷书都能读进去，为什么一本书就放不进去呢？”

书生闻言大悟，原来空量的大小是可以相容的。

·义理

“须弥”，由须弥山转借而来，喻指极大的空量。佛教的宇宙观主张：宇宙是由无数个世界所构成，须弥山是耸立于一小世界中央的高山。“芥子”，原是芥菜的种子，因为它的体积微小，因此借以比喻为极小之物。“须弥纳芥子”一语，禅宗用来表示超越大小、高低、迷悟等差别见解，而达于大彻大悟、融通无碍的境界。

一般人的观念里，微尘极其渺小，虚空广大无边，两者不能互相比拟。但佛法的观点是，微尘不算小，虚空不算大。因为佛说一微尘中有无数刹（一刹即为亿万太阳系），无数刹中有无数佛……这样看来，极小的极微又不知大于太阳系多少倍了。

由此可知，一般人所知的空量，都是此世界有情的幻相，因为有情界各有各的不同空量。譬如从中国到日本，相隔数千里，坐飞机也需要若干时间；西方极乐世界，离此十万亿佛土，一念之中，即可往生。因此可知，空量的距离，近不在眼前，远亦不在天边。

如果我们能从上述的义理了达事相，从一粒微尘中，可以看到三千大千世界，这粒微尘就是一个虚空，所以说“微尘容虚空”。

·奥妙

人的活动，所能到达的空间是有限的。有句话说：“我们要有心外的空间，更要有心内的空间，因为心内的空间就是心胸的开阔。”我们的“法身自性”是“横遍十方，竖穷三际”，因为法身慧命大而无外，小而无内，无处不遍，无所不在；我们的真心本性是不生不死，是永恒如一。所以，佛教的时空观认为，时间是竖穷三际，贯通过去、现在、未来三世，是无始无终的；空间则是横遍十方，是无量无边、无穷无尽的，这就是我们心内的空间。

一个人能体会心内的空间，便能了解“微尘不算小，虚空不算大”的道理，也便能领略“须弥纳芥子，微尘容虚空”的奥妙了。