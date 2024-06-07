红酒：创新 绿色 格局

最近受邀做开学演讲。这不是我第一次做开学演讲，仔细回想过去和现在，发现世界真是太不一样了。过去是个“顺风时代“，企业都是顺着风飞起来的。而现在企业是处于“逆风时代”，各种逆风和不稳定气流使得未来变得变幻莫测。这包括：一、全球经济的不确定性，地缘政治的动荡，中美关系的紧张，以及国际供应链的不稳定，都在在考验着企业的韧性。企业面临的挑战可以说是前所未有的。二、企业不仅要应对这些宏观环境的变化，还要面对消费者需求的迅速变化，随着数字化进程的加快，消费者的需求变得越来越多样化和个性化，企业需要更加灵敏和快速的响应市场的变化。三、技术的快速进步是一把双刃剑。人工智能、大数据、区块链等新技术的出现，尽管为企业带来巨大的机遇，同时也带来很多转型的挑战。同时，技术的发展，也带来网络安全的问题，企业需要建立强大的安全防护措施，保护自身的知识产权和数据安全。四、气候的变化和环境污染问题日益严重，监管机构对企业的环保要求越来越高。企业不仅要追求经济利益，还要承担起环保和社会责任。这种种的变化是和10年前甚至5-6年前的环境是非常不一样的。我们正处于一个风起云涌的时代。

风起云涌带来各式各样的“卷”。物竞天择，优胜劣汰是人类进步不可避免的残酷现实。企业要保持在生存曲线的前端，那关键词就是：创新（Innovation）。不创新即灭亡是这个时代的主旋律。I需要有三个T来支撑。Technology在技术层面，人工智能和自动化将继续主导未来的发展。同时，大数据分析将帮助企业更好地理解市场和消费者需求，做出更精准的商业决策。随着互联网的普及，电子商务、数字营销、数字经济形式迅猛发展，企业需要加快加大数字化转型步伐，所以第二个T是Transformation, 如何引领企业转型，建立数字化的运营模式，以适应新的市场环境。而这过程中，最需要也是最挑战的是第三个T Talent，人才。在转型过程，如何融合传统人才和创新型人才，如何换将换血，更新和迭代经验和组织能力，都是企业需要不断试错和学习的。