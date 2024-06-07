30年过去了，鱼龙窟岩雕如洪世清所期望的与山海共生，深刻在当地人的记忆中。遗憾的是，这处旷世之作虽然标注在景区地图上，却是默默无闻。

带着两年前出版的《又见惠安：山海无垠》来到惠安崇武，住进琼姐的又见民宿，还是在半月湾别墅区，偌大的园区依旧空空荡荡，疫情击垮许多民宿业者，解禁后民宿次第复苏，感受到疫情对于经济的冲击，对于未来的不安感令大众消费多了些理性。惆怅的同时亦有欣喜，在民宿遇到以工换宿的年轻人，在事业的空窗期前来体验生活，新世代正在以自己的方式探索世界。



与四年未见的老友们重逢，将书一本本交到他们手中，感谢多年来的支持，了却一桩心愿。重回崇武的另一心愿是要看看“鱼龙窟”岩雕！这是中国美术学院教授洪世清（1929-2008）在崇武海岸礁石上创作的雕塑群，这位晋江人因缘际会造访崇武，为海天岩崖所触动，崇武人有眼识英雄，礼聘这位多才多艺的“画坛怪杰”前来，花甲之年的他于1992年至1997年间，在崇武古城东南海滨完成了187件作品。

看了鱼龙窟岩雕的介绍心生向往，奈何冠病疫情中断了闽南考察之路，重回崇武一定要去看看这大地艺术之作。虽然多次与友人学生进入崇武古城景区考察，却是第一次以度假的心情独自前往，连日大雨后意外地迎来朗朗晴空，一早从民宿出发，六月天竟然有清凉的海风拂面，感恩上天的眷顾。由东门购票进入景区，开始鱼龙窟探奇，按照友人的叮嘱描述，在灯塔附近寻找通往沙滩的小路，几番探寻不果，终于在观音立像所在的观音坡透过树林看见一处沙滩，顺势走了下去。