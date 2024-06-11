何华：由一副对联谈起（上）

百胜楼新开了一间画廊“澄心堂”，堂主是来自中国厦门的谢伟东。最近，谢伟东从“澄心堂”藏品中精选出30幅与南洋（或直接或间接）有关的作品，举办了一个很有意义的展览：“南洋书画，中华情缘”。展出了黄遵宪、康有为、梁启超、陈宝琛、林琴南、黄炎培、于右任、叶恭绰、刘太希、赵少昂、潘受、施香沱、吴在炎等名家书画。最吸引我的是一副林国赓的行书八言联：高士藏名深怀旷达，散人赐号（）俗官家（下联第五个字，目前还无人能确定为何字）。林国赓是谁，我不知道。后来查找资料才知：林国赓，番禺人，光绪壬辰进士，翰林院编修，官吏部主事。好藏书，精于史学。

林国赓的这副对联后来由韩槐准收藏。“好戏”开始了，接着，林惠祥、徐悲鸿、郁达夫都在这副楹联上题了边跋，留下了一段文人交往的佳话。这也就是我对此作品特别感兴趣的原因。

上周去“澄心堂”看展，遇到堂主谢伟东。谢先生告诉我，这副楹联是他几年前在拍卖市场买来，当时想得到这件作品，除了因为有徐郁两人的题跋，更重要的原因是为了林惠祥。谢伟东说，林惠祥（1901-1958）是中国人类学的开创者和奠基者。抗战爆发后，林惠祥举家到槟城避难，后又南下新加坡。这期间，他将大量文物标本转移至新马。1947年又将文物安全运回厦门大学。1953年3月中国第一家专业性的人类学博物馆在厦门大学正式开馆。林惠祥的长女林斐嫁给了新加坡银行家陈笃山。林斐也是著名的指画家，师从吴在炎。