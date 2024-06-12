陈耀福：Are you in？

我们先提出“喜力全情赞助，上海全民参与”的概念，“are you in？”为传播口号，有“您来吗？”和网球赛场上常被关注的“in or out”评判争议。

创办于1864年荷兰阿姆斯特丹的酿酒公司Heineken，在全球190多个国家销售，拥有超过165家酿酒厂，员工超过8万5000人，有趣的是它的中文名字在台湾叫“海尼根”，在中国大陆叫“喜力”。据说是香港先用“喜力”，后来品牌进入大陆沿用香港叫法，从粤语发音去理解，也就很合理了。



喜力啤酒和许多国际品牌如可口可乐一样经典永恒，品牌精神始终如一也注重持续的品牌传播。喜力的广告一向幽默风趣，爰社交，充满欢乐，擅长生活洞察。多年前曾经有一支很受欢迎的广告片，让人会心一笑且印象深刻。片子一开场描述一个乔迁家居聚会，女主人带着三位女客人参观新居，最后双手推进两扇大门……眼前是一个挂满漂亮衣裳，摆满包包和高跟鞋，女人梦寐以求的宽敞的衣帽间，三个女客人此刻只有兴奋得持续尖叫和手舞足蹈……此时，隔壁房传来更激烈的男声欢呼和尖叫，女人们移步隔房查看状况，原来是男主人和三个男客人在一个和衣帽间同等宽敞的冰柜房里，三面墙都摆满了冰冻的喜力啤酒，三个男客人兴奋、尖叫和狂乐的状态，一点也不亚于女人们看到衣帽间时的疯狂。

为了更好的管理品牌传播和控制品质，喜力的品牌广告，一般都会在欧洲总部统一创作全球发布，这和欧美的许多全球知名品牌操作思维是一样的，直到近二十多年全球意识到中国市场的强大和潜力，开始适度合理地让中国市场有更多发挥空间。搭上这个顺风车，我2005年移居上海的第一支广告片创作，就是喜力啤酒。