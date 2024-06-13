和朋友说起要去印度旅行，得到的回应都是问句。印度有什么好玩的？（这显然是反问句）去印度不担心吃坏肚子吗？确实我也听过一些入住当地奢华酒店的旅行者，就算酒店为了确保水源干净，采用了自家的过滤器，他们依旧自备过滤器，装在浴室的喷头洗澡，并以矿泉水刷牙等。

这个世界有更多的事情比在印度吃坏肚子还要可怕，这样想，就算在街头乱逛乱吃，就有了勇气。看见路边水果摊卖海底椰，我就想吃，毕竟要在新加坡吃到新鲜的海底椰并不容易，口感类似果冻，咬一口还会爆浆，这是能消暑的水果，特别适合用来对抗印度东南部的炎夏。此时正是阿方索芒果的产期高峰，那金黄色的果肉清香无比，难怪被誉为芒果之王，而在印度就有超过500种的芒果品种。

真正的印度，在街头展露和蔓延，困顿而卑微的生活一览无遗。加尔各答的街头小吃蓬勃，用来满足这座城市无限膨胀的食欲。街头尽是小吃，人们买了食物，站在路边大快朵颐，吃完后再来一杯印度奶茶，简简单单的一餐，也能丰盛美好。我和当地人一起坐在街边的小板凳，喝杯浓香滚烫的奶茶。当地人煮茶的方式和煮咖喱无异，用一铝制大锅，加入鲜奶、茶叶和香料等，煮滚沸腾后再倒入大水壶里。茶杯是一次性的小陶杯，来自大地出自手作，喝完后砸碎即可，据说一个才1卢比（约0.02新元）。我不舍得丢弃，每次印度之行，都会带一两个回家作为纪念。