李天葆：推开了，是幻影空花

日月黄沙一般，隐去部分，现出了部分，反正枯槁的是人生，瑰丽莫名的是幻影空花。

仿佛不是很远的光景，以前有一架光碟机，就可以无止尽的消磨夜晚——当时并不知道最终变成二手稀罕旧物。如今要找，也未必找得到。

最早的，还不能是太属于名牌，不然光碟十之八九不可过——过洁过高，嫌弃过甚，稍微敏感，也便一点声影都欠奉了。当然光碟原始到VCD，也有所谓正版的，出品以至盒装，如汪明荃从前有部《孖生姊妹》，三碟，珍而重之的信封薄纸盛装，大而方正的橙红色盒子收着，影片画面色泽不见得高清，但全片风趣隽永。

两个性格迥异的姊妹花，误打误撞，一个保守拘谨，一个笑盈盈，大而化之。经常白狗偷食，黑狗当灾，反之姊姊的苦差，妹妹去应付：插花班，学习插一瓶圣诞节的火树银花，妹妹总是把银柳折断，还要敷衍身后的已婚妇人，妇人叨絮的要拿隆胸医生的电话，也要提防旁边窃听的诸事八婆，也不得不随时接受插花老师的突击检查，叫她不可宣扬不道德的思想⋯⋯另外代替姊姊去考车，脸黑黑的横冲直撞，和路人吵架，让车牌泡汤。姊姊拿妹妹的芳名去算命，结果是狐狸托世，幸枝之名，骤眼乍看是“辛妓”，当卖笑职业，也是辛苦的名妓——更麻烦的是，姊姊交的男友，是妹妹的牙医上司，一个已婚男人。隐瞒着他妻子，惊险环生，随时有被拆穿的可能，而妹妹每次都心有不甘。却无可奈何。这个短剧看了又看，重复多次，竟是甘之若饴。两个汪明荃，应对永远不落俗套，对白衔接得严密——总是感叹时光飞逝，并没有让电视剧变得更好。