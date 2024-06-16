点智慧：不让思维僵化

“让自己从固执不化走向进步圆融…”

星云大师说：分享故事：晚清第一名臣曾国藩是传统的儒家知识分子。他从小学的是四书五经，接受的是夷夏之防。所谓的夷夏之防，就是要严格华夏族和其他民族的界限，严格防范外族对华夏民族的入侵。然而，曾国藩的头脑一直保持开放的状态，未因为年纪关系拒绝学习。当别的士大夫把洋人当成蛮夷，他却对自己很少涉猎自然科学知识有过反思，他以开阔的胸襟审视西方文化，深刻认识到“洋人制器，必精于算学”的道理，主张学习西方的科学技术，积极支持传播包括数学在内的自然科学理论。

曾国藩创办的安庆内军械所，是中国第一所兵工厂。他让儿子去学英文，给他请最好的老师，让孩子去见更广阔的天地。他送出了中国第一批留学生，开办了中国第一所翻译馆。正是曾国藩的不懈努力，为发展中国的近代科学做出了重要贡献，也让古老的中国王朝开始慢慢了解外面的世界。

·抛弃



古德说：“白日所为，夜来省己，是恶当惊，是善当喜”；日新月异的今天，我们可以仔细检查一下，平时心中的思维是什么？如果我们是传统保守的，就要明白一些价值观和美德值得保留，但也须抛弃閉塞、退缩、僵化的包袱，让自己从固执不化走向进步圆融，从消极自了走向积极利他，适应新的时代而发展生存。这样，我们的视野和格局也会变得越来越大；我们在不断尝试新鲜事物之后，日子也会变得越来越充实和有趣。

·机变



要让思维不僵化，我们就要懂得“机变”；机变就是机灵变通，是吾人面对生活一切好坏、善恶、转变的能力。懂得机变，我们就会寻找途径处理与化解；懂得机变，我们就能方便权巧转化与运用。如何建立生活的机变？

一、要能有能无：世界是一半一半的，有得有失，有利有弊，有成有败，是欢喜？是悲伤？没有一定准则。我们要懂得改变，可有时不要在有与无上太过认真，面对生活人事物来来去去，以机变智慧转化，能有能无，生活就会感到自在逍遥。

二、要可静可动：生活中，面对动荡危机，处变不惊，运用智慧冷静解决，就能化危机为转机。而在平澹局限的环境中，能够活出不一样的内涵趣味，让自己灵动起来，那又是另一种人生的面貌。动静之间，一体两面，如何做最适当的调配？全看吾人心念的转换。

由《新明日报》出版的《星云大师点智慧1４》以及《点智慧漫画8》已经面市，读者可到各大书局购买。售价是每本$13（包含消费税）。