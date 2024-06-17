幼吾：校长也有路名纪念

英文编写的“Singapore Grandfathers’ Roads: Legacies of our pioneers ”（译为新加坡先驱人物命名之街道：先驱的遗产）一书中，里面有好几条道路是以献身教育的校长名字命名。

在新加坡中央医院的麦克里斯特路（MacAlister Road），是1931年以Dr George Hugh Kidd MacAlister 医生 （1879-1930）命名。麦克里斯特医生是爱德华七世医学院的第三任校长（1917-1929）兼任临床医学教授。在担任校长的12年期间，他大力发展这所高等学府，亲自监督医学院大楼建筑工作完竣；把医学教育转成为全日制教学，增添教席增聘教授；开办牙科医学系，训练牙科医生。他因病请假回返伦敦休养，可惜健康日渐恶化不得已辞职，18个月后去世。

武吉知马区的布勒克摩通道（Blackmore Avenue），是纪念澳洲女教育家苏菲雅·布勒克摩（Sophia Blackmore 1857-1945）。她在新加坡41年，创办了卫理公会女校（The Methodist Girls’ School）和花菲卫理学校（Fairfield Methodist Girls’ School）。