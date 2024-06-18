何华：由一副对联谈起（下）

林国赓行书八言联的旧藏主人韩槐准（1892-1970）是个奇才，他是海南文昌人。从一个文化不高的下南洋打工者，自学成才，成为瓷器专家，被誉为“研究中国古外销陶瓷第一人”。他破格成为伦敦东方陶瓷学会会员。韩槐准年轻时开过染坊，后来又在德国药房工作，对化学十分了解，凭着他对有机性染料和无机性陶瓷彩料的实践知识，再从彩料加热后的化学变化和风化程度，来判断瓷器的年代。以前的收藏家凭的是经验，韩槐准除了经验还有科学依据。他又爱好植物学和园艺，对红毛丹品种改良甚有成就。1936年，他在旧汤申路买下两亩半荒山后，开辟红毛丹种植园，名为“愚趣园”。他经常请南洋的文人雅士来此聚会，品尝红毛丹，欣赏他收藏的陶瓷和书画作品，宾客就包括徐悲鸿、郁达夫、刘海粟、许云樵、姚楠、吴子深、董作宾、苏立文、黄葆芳、陈文希、陈宗瑞等。1962年，韩槐准回到中国，被聘为中央文史研究馆馆员、故宫博物院顾问。数次将多年收藏的文物捐献故宫博物院。著有《南洋遗留的中国古外销陶瓷》。

郁达夫1938年底来到新加坡，在星洲一住三年多。其间，郁达夫参与了大量的报纸编辑工作和文艺活动，结交了一批志同道合的文友，包括韩槐准。在星洲期间，郁达夫多次为韩槐准的藏品题诗、题跋。

徐悲鸿给韩槐准先生画了一只大公鸡，郁达夫在上面题了诗：“朱冠白羽曳淄纶，五德彬彬备一身。云外有声天欲晓，苍筤深处卧裴真。槐准先生深居郊外，有裴真子风，悲鸿画鸡以申贺，属达夫题之，时己卯秋也。”己卯秋即1939年秋。一次，韩槐准邀请郁达夫等人游愚趣园，正是红毛丹成熟之时，郁达夫写了一首七律，这首诗的诗名很长，为“槐准先生于暇日邀孟奎先生及报社同人游愚趣园，时红毛丹正熟，主人嘱书楹帖，先得首联，归后缀成全篇”。题中孟奎先生即黄孟圭。这首七律的颔联很有名“不辞客路三千里，来啖红毛五月丹”。不过，“来啖红毛五月丹”一句常被人诟病，认为五月红毛丹不能拆为红毛五月丹。这我倒是另有看法，中国文字是活的，“红毛五月丹”不仅音韵美，也翻出了新意，这里红毛即红毛丹，最后那个丹字就是红的意思，五月天，红毛丹开了一树，红艳艳的。